Kafaya taktıkları klima motorunu 2. girişimde çalmayı başardılar

Denizli’de geçtiğimiz günlerde kapalı olan iş yerinin klima motorunu çalmak isterken vatandaşlara yakalanan hırsızlar, saatlerce keşifin ardından birkaç gün sonra gece saatlerinde ikinci denemede klima motoru ile birlikte kayıplara karıştı.

Olay, Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz 2 şüpheli korona virüs tedbirleri kapsamında faaliyetine ara verilen iş yerine ait klima motorunu çalmak istedi. Onlarca ağırlığa sahip klima motorunu yerinden söken hırsızlar, yaklaşık 50 metre sonra çevredeki vatandaşların dikkati sayesinde fark edildiklerini anlayarak, kayıplara karıştı. Olayın gerçekleştiği gün, bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çevrede geniş çaplı arama çalışmaları başlatarak, klima motoru üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Kısa süre sonra kimliği belirsiz şüpheliler pes etmeyerek tekrar aynı işyerine geldi. Çevrede keşif yapan hırsızlar, güvenlik kameralarına anbean yakalandı.

Pes etmediler, ikinci girişimde başarılı oldular

Olayın ardından kayıplara karışan şüpheliler, pes etmeyerek tekrar geldi. İkinci denemelerinde tüm ihtimalleri hesaba katan hırsızlar, kimseye yakalanmadan aynı iş yerinde farklı bir noktada olan onlarca ağırlıktaki klima motorunu yerinden söktü. Daha sonra klima motoru ilen kayıplara karıştı. Olayın ardından günler sonra tekrar iş yerine gelen işletme sahibi ise klima motorlarını kontrol ettiği sırada bir tanesinin yerinden söküldüğünü fark etti. Polis ekiplerine ihbarda bulunması üzerine detaylı çalışma başlatıldı.

2. defa boş dönmemek için saatlerce keşif yapmışlar

İki hırsızlık girişiminde bulunan şüpheliler, vatandaşların dikkati sayesinde ilkinde başarılı olamayıp kaçtı. İkinci denemede klima motorunu çalmayı başaran şüphelilerin keşif anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralara anbean yansıyan dakikalarda şüpheliler saatlerce iş yeri etrafında keşif yaptıkları ortaya çıktı. Sürekli olarak iş yerinin etrafında gezen hırsızlar, zaman zaman duraksayarak klima motorlarına baktıkları ve üzerine düşünmeleri dikkatlerden kaçmadı.

“Daha önce başaramadılar ama şimdi klima motorlarımızı almışlar”

Kısa sürede iş yerlerine ait klima motorlarına yönelik hırsızlık girişinden dolayı huzursuz olduklarını belirten İş yeri sahibi Rahmi Em, “Sümer Mahallesinde bulunan işletmemiz korona virüsten dolayı uzun zamandır kapalı, bundan dolayı birkaç defa hırsızlık olayına gelen şahıslar daha öncede gelmişti. Klima motorlarını çalmaya gelmişlerdi. Daha önce başaramadılar ama şimdi klima motorlarımızı almışlar. İşletmelerimiz kapalı olduğu için bu olayların devamının geleceğini düşünüyoruz” dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.