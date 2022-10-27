Kafa kafaya çarpışan araçlardan yara almadan kurtuldular

Denizli’nin Çameli ilçesinde seyir halinde olan iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, Çameli-Denizli karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çameli’nden Şehir Merkezine seyir halinde olan Ali G. idaresindeki 20 AFN plakalı otomobil, karşı yönden gelen Halit A. yönetimindeki 20 E 2219 plakalı otomobille ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç yol kenarına savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekibi geldi. Maddi hasarın oluştuğu kazada, şans eseri kimse yara almadan kurtuldu.