Kadınlar el sanatlarına merak sardı

Pamukkale Belediyesinin “Pamukkale’de Kurs Zamanı” adıyla düzenlediği ücretsiz kurslar yoğun katılımla devam ediyor. Özellikle el sanatları, oyma nakış, giyim teknolojileri, iğne oyası, ebru sanatı, seramik porselenden çiçek yapımı kurslarına Pamukkaleli kadınlar yoğun ilgi gösteriyor.

Pamukkale Belediyesi her yıl yaz ve kış döneminde “Pamukkale’de kurs zamanı” adıyla açtığı ücretsiz kurslarda eğitimler devam ediyor. Ev hanımlarından, engelli vatandaşlara, müzikseverlerden, sporseverlere kadar her kesimden vatandaşın ilgisine ve becerisine uygun açılan kurslara Pamukkaleliler yoğun ilgi gösteriyor. Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi’ndeki ek hizmet binasında, mahalli kadınların yoğun talebi üzerine Dokuzkavaklar Zeybek Cami altı, Fatih Kapalı Pazar Yeri’nde ve Yunus Emre Mahallesi Kınıklı Pazar Yeri’nde açılan el sanatları, oyma nakış, giyim teknolojileri, iğne oyası, ebru sanatı, seramik porselenden çiçek yapma, makrome kursu, mimoza işi kursları bu dönemde de vatandaşların ilgi gösterdiği kurslar oluyor. Özellikle ev hanımlarının katılım gösterdiği kurslar hafta içi akşam, hafta sonları da gündüz saatlerinde düzenleniyor. Pamukkale Belediyesi, kadınlara ve engellilere yönelik açtığı ücretsiz kursların yanı sıra, ev ekonomilerine katkı sunabilmeleri için ortaya çıkan ürünlerin satışını sağlamak amacıyla kursiyerlere destek olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar ücretsiz kurslarda ürettiği ürünleri, hafta sonlarında Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı’ndaki El Sanatları stantlarında satma imkanı buldu.

Katılımcılar memnun

Pamukkale Belediyesinin el sanatları, oyma nakış, giyim teknolojileri, iğne oyası, ebru sanatı, seramik porselenden çiçek yapma kurslarına katılan kursiyerler verilen eğitim ve imkanlardan memnun olduklarını ifade ederek, kendilerine bu olanağı sunan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye teşekkür etti.

Ebru kursuna katılan Cennet Ünal, “Ortaokulda teknoloji ve tasarım öğretmeniyim. Öğrencilerime göstermek, öğretmek için ebru ve ahşap boyama kursuna geliyorum. Belediyemizin bu kursunu faydalı ve güzel buluyorum. Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” dedi.

El sanatları kursuna katılan Yıldız Vural, boş zamanlarını Pamukkale Belediyesinin açtığı kursla değerlendirmekten memnun olduğunu söyleyerek “El sanatları kursu sayesinde yeni şeyler öğreniyorum, el becerilerim gelişiyor. Pamukkale Belediyesinin bize sunduğu bu imkânlardan memnunum, belediyemize ve Avni başkanımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

El sanatları kursiyerlerinden Leyla Acar ise “Engelli bir bireyim, genelde evde vakit geçiriyordum. Pamukkale Belediyesinin kurslarını öğrendim, katılmak istedim. Kurslar sayesinde çocuklarıma, arkadaşlarıma takı tasarımları yapabiliyorum. Bunun yanında yaptığım ürünlerimi Seyir Tepesi’nde satışını yaparak ev ekonomime katkı sağlayabiliyorum. Bu kurs sayesinde güzel dostluklar da edindim. Hocamızla, arkadaşlarımızla bir aile olduk. Bize böyle imkânlar verdikleri için Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki’ye çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Giyim Teknolojileri kursuna katılan Büşra Sarınç da, “Giyim teknolojileri kursuna katılıyorum. Kurs benim için çok verimli geçiyor. Hobi amaçlı katıldığım kursla aileme de destek olabilme imkanı buldum. Kadınlara yönelik kursların açılması memnun edici. Pamukkale Belediyesine bu kurslar için çok teşekkür ediyorum” dedi.

İğne oyası kursiyerlerinden Fatma Yazıcı, emekli olduktan sonra katıldığı bu kursun özellikle ev hanımlarının üretime katılması için güzel bir olanak olduğunu belirtti.

“Kadınlarımıza ve engellilerimize desteğimiz her zaman sürecek”

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, kurslara yoğun ilgi olmasından duyduğu mutluluğu ifade ederek, “Yaz ve kış dönemlerinde açtığımız kurslara vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi mutlu ediyor. Her dönemde kurslarımızı vatandaşlarımızın taleplerini dikkate alarak güncelliyoruz. Kurslarımızın ücretsiz olması yanı sıra, kursiyerlerimize olumlu getirilerinin olmasını hedefledik. Kurs sonunda, kursiyerlerimizin kazandıkları becerileri görünce bizler daha da mutlu oluyoruz. Özellikle ev hanımları, engelli bireylerimiz ve emekli vatandaşlarımız boş zamanlarını değerlendirerek, ürettikleri ürünlerle aile ekonomisine katkı sağlayabiliyorlar. Kadınlarımıza ve engellilerimize desteğimiz her zaman sürecektir. Biz 7’den 70’e tüm vatandaşlarımız için hizmetler vermeye devam edeceğiz. Kurslarımıza katılan vatandaşlarımıza ve eğitmenlerimize teşekkür ediyorum” dedi.