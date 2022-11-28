Kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekecek etkinlik

Merkezefendi Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası’na özel gerçekleştirilen etkinliklere ev sahipliği yapıyor. 29 Kasım Salı günü saat 19.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’nde Denizli Barosu Tiyatro Topluluğu ve Bir Kişi Arkeolog Müzik Grubu sahne alacak.

Merkezefendi Belediyesi, özel gün ve haftalardaki hassasiyetini sürdürmeye devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi, Denizli Barosu ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi iş birliği ile ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Haftası’na özel program gerçekleştirilecek. 29 Kasım Salı günü saat 19.30’da Merkezefendi Kültür Merkezi’ndeki etkinlikte, Denizli Barosu Tiyatro Topluluğu ‘Varlığım Övünç Ben Kadımın’ isimli oyunuyla, Bir Kişi Arkeolog Müzik Grubu da şarkılarıyla sahne alacak.

“Farkındalık oluşturuyoruz”

Kadın dostu uygulamalara her zaman devam edeceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak için Denizli Barosu ve Kadın Haklarını Koruma Derneği Denizli Şubesi ile önemli bir etkinlik düzenliyoruz. Sadece 25 Kasım’da değil tüm günlerde şiddete karşı farkındalığımız olması gerekiyor ama böyle önemli günlerde sembolik olarak etkinliklerin olması da çok kıymetli. Etkinliğimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.