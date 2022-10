Kadın kooperatifleri ve girişimcilerine yönelik destekler DTO’da anlatıldı

Ticaret Bakanlığı’nın kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik sunduğu desteklerin ele alındığı bilgilendirme toplantısı, Denizli Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Denizli’de, Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile İhracat Genel Müdürlüklerinden uzman personellerin katılımlarıyla kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. DTO konferans salonunda düzenlenen toplantıya kadın kooperatiflerinin yanı sıra küçük ve orta ölçekli işletmeler ile kadın ve genç girişimciler katıldı. İhracat potansiyelini arttırmak ve ülke ekonomisine katkı sunulması amacıyla düzenlenen toplantıda yapılan sunumlarda pazarlama, e-ticaret, e-ihracat ve ihracat desteklemeleri konuları üzerinde duruldu. Toplantıda ihracatı teşvik etmeye ve ihracatı geliştirmeye yönelik sunumlar da gerçekleştirildi.

“Denizli Ticaret Odası olarak kızların, gençlerin ve kadınların her zaman yanındayız”

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getiren Denizli Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Melek Kartay, “Biz kızlara ve kadınlara özellikle dikkat çekmek istiyoruz ki aradaki bu eşitsizliği kaldıralım. Aradaki bu toplumun uyguladığı o cam tavanları yıkalım. Bizler her zaman kızlarımızın ve kadınlarımızın yanında olduğumuzu gösterirsek onların neler yapabileceğini ve başarabileceğini görürsünüz. Lütfen önce kalbimize inanalım. Denizli Ticaret Odası olarak kızların, gençlerin ve kadınların her zaman yanındayız. Şahsım, başkanım ve yönetimim adına söz veriyorum. Lütfen ne yapmak istiyorsanız kapımız her zaman açık. Bu önemli toplantıya katılan herkese teşekkür ediyorum. Bizler Denizli Ticaret Odası olarak başta eğitim olmak üzere maddi manevi buradayız. Şimdiden girişim yapacak arkadaşlarımıza hayırlı olsun diyorum” dedi.