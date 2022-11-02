Kadın hükümlülere cumhuriyet anlatıldı

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü ve Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın hükümlülere yönelik PAÜ TOHSAM koordinasyonunda bir konferans düzenlendi.

PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PAÜ TOHSAM) koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlikte Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Tarih Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ercan Haytoğlu tarafından ‘1923’ten Günümüze Cumhuriyetimiz’ konulu bir konferans verildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan konferansta PAÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü T.C. Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ercan Haytoğlu kadın hükümlülere cumhuriyetin tanımı, bizdeki tarihi gelişimi ve Cumhuriyetin ilanı ile birlikte elde edilen kazanımlardan bahsetti.