Kadın hükümlüler ve yanlarında kalan çocukları desteklenecek

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ve Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın hükümlüler ile annesinin yanında kalacak olan 0-6 yaş arası çocukların desteklenmesi ve iyileştirilmesi hedefleniyor.

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda gerçekleştirilen imza törenine, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Arslan, PAÜ Topluma Hizmet Ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Uğur Sönmezoğlu, Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Ceylan Şahin Kaplan ile birlikte Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu yetkilileri katıldı.

Bozkurt Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu ile Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü arasında hazırlanan iş birliği protokolü çerçevesinde, hükümlülerin ceza infaz kurumlarından salıverilmelerinden önce veya sonra, kişisel zorluklarını aşmaları ve iyileştirilmeleri, dışarıdaki yaşama uyum sağlamaları, hükümlülerin yeniden suç işlemelerini önleyecek sosyal, kültürel ve sportif alanlar ile desteklenmesi, kurum hayatını normal hayata yakınlaştırarak, bu kişilerin salıverilmelerinden sonra topluma uyumlarını kolaylaştırılması, ulaşılmak istenilen temel amaç hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirilmesi, toplumu suça karşı korunması amaçlanıyor.

Bunlara ek olarak protokol çerçevesinde; kurumda bulunan hükümlülere yönelik PAÜ Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin (PAÜTOHSAM) koordinasyonunda konferans, seminer, oluşturan kültürel faaliyetler, konser, yarışma, tiyatro vb. gibi etkinlikler düzenlenecek. Kurum personeline yönelik farklı çalışmalar da ortak bir şekilde yürütülecek.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ile Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın imzaladığı iş birliği protokolü her iki taraf için hayırlı olması temennileri ile program cezaevindeki iş yurtları ziyaretleri ile devam etti. Ziyaretlerde ayrıca, PAÜTOHSAM ile PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi (SBF) Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencileri tarafından cezaevinde oluşturulan spor odasının açılışı yapıldı. Burada, PAÜ SBF Öğretim Üyesi Dr. Hamza Kaya Beşler infaz koruma memurlarına yakın savunma sporları hakkında örnek bir uygulama yaptırdı. Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Ceren Kılınç ve Mertcan Erdinç ise hükümlülere pilates ve fitness eğitimi verdi.

Programın sonunda ise PAÜTOHSAM Danışma Kurulu Üyesi Nalan Kaynak’ın 0-6 yaş grubu çocukların ihtiyacı olan temel ihtiyaç malzemeleri ve oyuncak hediyeleri kadın açık cezaevine teslim edildi.