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Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasında kadın girişimini destekleyecek yeni bir proje olan ticaretkadinlari.com portalı için iş birliği protokolümüzü imzalandı.

DENİZLİ 18.02.2022, 15:45
Kadın girişimciler bir platformda toplanıyor

Merkezefendi Belediyesi ile Türkiye Kadın Girişimciler Derneği arasında kadın girişimini destekleyecek yeni bir proje olan ticaretkadinlari.com portalı için iş birliği protokolümüzü imzalandı.

Merkezefendi Belediyesi, kadın girişimcilere destek olmaya devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza töreninde Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem iş birliği protokolünü birlikte imzaladı. Protokol çerçevesinde kadın girişimcilerin yeni pazarlara ve bilgiye erişimini, kadın üreticilerin bir platformda toplanmasını, özel sektör ve kamunun satın almalarını kadın girişimcilerden yapmasını desteklemek amacıyla kurulan ‘Ticaretin Kadınları’ web ve mobil platformunun güçlendirilmesi ve Merkezefendi’deki kadın girişimcilerin erişilebilir olması amaçlanıyor.

Kadın girişimcilere, kadın üreticilere her zaman destek vereceklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Kadının yeri, Merkezefendi Belediyesi olarak bizim için apayrı yerde. Zaten çalışmalarımız da bu yönde devam ediyor. KAGİDER, kadının girişimci ruhu bizim için. Kadının bu alanda kendini özgür hissetmesi, emeğinin karşılığını alması ya da farklı teşviklerden yararlanması çok önemli. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlarımızın her zaman yanındayız” dedi.

“Gücümüze güç kattık”

Merkezefendi Belediyesi olarak kadınlar için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Başkan Doğan, “KAGİDER 20 yıldır faaliyette. Başkanımızı ve üyeleri tebrik ediyorum. Sürdürebilirlik çok önemli. 20 yıldır ayakta, faal ve birçok üyesi olan bir dernek. Sektörde birçok farklı iş kolunda kadın girişimciyi desteklemesi bizim için çok kıymetli. Denizli’ye gelip bizlerle protokol yapması, paydaşlığımızı güçlendirdi ve taçlandırdı. Kadının toplumdaki her türlü sosyal konumu, siyasi ve ekonomik durumu anlamında Merkezefendi Belediyesi olarak çalışma arkadaşlarımızla birlikte üç yıldır var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün gücümüze bir güç daha kattık. KAGİDER ile paydaş olarak kadınlarımızın sonuna kadar daha güçlü bir şekilde yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Merkezefendili kadınlardan güzel dönüşler ve büyük destek aldıklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Projelerimiz genelde kadın ve çocuk ağırlıklı. Bu anlamda dönüşler çok güzel. Birer birer projelerimizi yerine getiriyoruz. Sadece yapısal proje anlamında değil, kadının güvenliği, şehir aydınlatmaları, kadının sokakta rahatça dolaşabilmesi, işten dönerken rahatça evine girebilmesi de bizler için çok önemli. Bunları birçok platformda değerlendiriyoruz. Kadınlarımızı yaptığımız projeler ile ekonomik anlamda güçlendiriyoruz. Farklı birçok iş kolunda mahallelerimizde kooperatif çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Bu anlamda Merkezefendi’de kadınların daha ayrıcalıklı olduğunu söylüyoruz. Onlardan da çok güzel destek alıyoruz. Bu destek bize büyük bir enerji veriyor” dedi.

Desteklerinden dolayı Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür eden KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ise, “Heyecan verici ve önemli bir protokol. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a ve ekibine KAGİDER olarak teşekkür ediyorum. Burada, iş dünyasındaki kadınların iletişim ağı projemizin bir bacağı olan www.ticaretinkadinlari.com’u bu bölgede uygulayabilmek, kadın girişimcileri güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Hem bireysel hem de derneklerle güçlü bir dayanışma ağını pekiştirebilmek adına çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Merkezefendi Belediyesi gibi duyarlı belediyeler ile bu protokolü imzalamak istiyoruz. Bu protokol hepimize farklı bir sorumluluk yüklüyor. Bu protokol ile birlikte bu bölgedeki kadın girişimcilerimiz, yeni pazarlara ulaşabilecekleri, bir network sağlayabilecekleri ve www.ticaretinkadinlari.com portalında yer alan bilgilere rahatlıkça ulaşabilecekleri bir mekanizmanın parçası olacaklar. Bizde KAGİDER olarak Merkezefendi Belediyemizle birlikte bu süreci takip edeceğiz. Duyarlılıkları için teşekkür Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a teşekkür ediyorum. Kadının güçlenmesi, kadına istihdam sağlanması, ekonomik olarak güçlenmesi bizlerin olmazsa olmazı. Çünkü Türkiye böylece toplumsal olarak kalkınacak” diye konuştu.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Emine Erdem ve dernek üyeleri protokol töreninden sonra Merkezefendi Belediyesi tarafından 2020 yılında faaliyete geçirilen ‘Merkezefendi Kadın Kooperatifi’ne ziyarette bulunarak incelemelerde bulundular. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği üyeleri ile Denizlili kadın girişimciler Merkezefendi Kültür Merkezi’nde bir araya geldi.

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