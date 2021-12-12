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Kadın gazeteci sevenlerini üzdü
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde gezi rehberliği ve gazete muhabirliği yapan İclal Çakın, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
DENİZLİ 12.12.2021, 15:41
DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Buldan ilçesinde gezi rehberliği ve gazete muhabirliği yapan İclal Çakın, korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Denizli’nin Buldan ilçesinde gezi rehberliği ve gazete muhabirliği yapan İclal Çakın’dan gelen acı haber sevenlerini üzdü. Çevresinde sempatik tavırlarıyla bilinen 42 yaşındaki İclal Çakın, yakalandığı hastalıkla ilgili tedavisi devam ederken geçtiğimiz günlerde Covid – 19’a yakalanmıştı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çakın, hayatını kaybetti.