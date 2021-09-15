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Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde el sanatları kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde makrome, amigurumi, kaneviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, örgü, dikiş, nakış, takı ve tel kırma branşlarında kurslar başlıyor.

DENİZLİ 15.09.2021, 17:12
Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde el sanatları kursları başlıyor

Merkezefendi Belediyesi Kadın Çocuk Yaşam Merkezlerinde makrome, amigurumi, kaneviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, örgü, dikiş, nakış, takı ve tel kırma branşlarında kurslar başlıyor.

Merkezefendi Belediyesi, kültür ve sanat alanındaki faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda Merkezefendi Belediyesi tarafından makrome, amigurumi, kaneviçe, iğne oyası, miyuki, wayuu, rölyef, resim, örgü, dikiş, nakış, takı ve tel kırma branşlarında kurs verilecek. El sanatları kursları Merkezefendi, Sümer, Sevindik, Gümüşçay Kadın Çocuk Yaşam Merkezleri ve Merkezefendi Kültür Merkezi’nde verilecek. Gerzele Kurs Merkezi’nde de yağlı boya resim kursu açılacak. El sanatları kurslarına 14 yaş ve üzeri Merkezefendi sınırları içinde ikamet eden vatandaşlar başvurabilecek. Başvurular, kurs merkezlerinden ve resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Hemşehrilerimizin her dönem büyük ilgi gösterdiği el sanatları kurslarımızı tekrardan açıyoruz. Merkezefendi’de sanat, kültür ve eğitime büyük önem veriliyor. Bizler de Merkezefendi Belediyesi olarak çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin el sanatları alanında kurs görmeleri, bildiklerini pekiştirmeleri bizler için çok önemli. Hemşehrilerimiz kurslarımızda hem kaliteli vakit geçirecekler hem de eğitim görecekler” diye konuştu.

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