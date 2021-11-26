Kadın astsubaylar kadına yönelik şiddet için stant açtı

Denizli’de kadın astsubaylar tarafında 25 Kasım 2021 günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında stant açılarak bilgilendirilme yapıldı.

Denizli’de 25 Kasım 2021 günü Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumsal farkındalığın arttırılması, KADES uygulamasının tanıtılması, vatandaşların şiddet türleri, başvuru yolları ve yasal hakları konularında bilinçlendirilmesi nedeniyle Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği emrinde görevli kadın astsubaylar alışveriş merkezinde stant açtı. Açılan stantta bilgilendirme faaliyeti yapılarak, kadınlara KADES broşürü ve “Ailenin huzuru bir ülkenin mutluluğu” mesajlı yazılı bez çanta dağıtıldı.