Kadın astsubaylar erkeklere şiddeti anlatıyor

Denizli’de kadın astsubaylar, erkeklere ’Kadına El Kalkmaz’ videosunu izleterek şiddeti anlatıyor.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar, Kadına El Kalkamaz videosunu binlere ulaştırıyor. Son olarak Kale ilçesinde düzenlenen 26. Geleneksel Kale Biber Festivali şenliğine giden görevliler, burada stant açarak bir kez daha bilinçlendirdi. Video yaklaşık 2 bin erkeğe izlettirilerek kadına yönelik şiddetin insanlık suçu olduğu bir kez daha vurgulandı.