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Kaçakçılık yapan 8 kişi yakalandı

Denizli tütün ve silah kaçakçılığı yapan 8 şüpheli 5 ayrı operasyonda yakalandı. Çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

DENİZLİ 08.07.2022, 13:24
Kaçakçılık yapan 8 kişi yakalandı

Denizli tütün ve silah kaçakçılığı yapan 8 şüpheli 5 ayrı operasyonda yakalandı. Çalışmalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli’de “Tütün ve Tütün Mamülleri Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesine yönelik yapılan 4 ayrı operasyonda, iş yerlerinde içi kıyılmış tütün ile doldurulmuş sarma sigara satışı yaptığı tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Aramalarda 5160 adet kaçak sarma sigara, 323 kilogram açık kıyılmış tütün, 28 adet kaçak bandrol ele geçirildi.

“Silah Kaçakçılığı” ile her türlü kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 1 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet fişek ele geçirildi.

Yakalanan toplam 8 şüpheli hakkında adli makamlarca işlem yapıldı.

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