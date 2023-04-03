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Kaçakçılık şüphelisi 5 kişi çok sayıda malzemeyle yakalandı

DENİZLİ’DE YAPILAN KAÇAKÇILIK OPERASYONUNDA, 5 ŞÜPHELİDEN ÇOK SAYIDA KAÇAK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ.

DENİZLİ 03.04.2023, 16:50
Kaçakçılık şüphelisi 5 kişi çok sayıda malzemeyle yakalandı

Denizli’de yapılan kaçakçılık operasyonunda, 5 şüpheliden çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Denizli’de kaçakçılıkla mücadele aralıksız devam ediyor. Operasyonlar çerçevesinde tütün ve eşya kaçakçılarının yerini tespit eden ekipler, 4 ayrı operasyonda toplamda 5 şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Tütün operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden; 3 bin 820 adet sarma sigara, 21 kilogram açık kıyılmış tütün, 37 adet paketlenmiş tütün, diğer 2 eşya kaçakçısından ise 22 adet cep telefonu ve 18 adet elektronik sigara ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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