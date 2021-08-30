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Kaçakçılık operasyonunda sahte dövizler ve balistik yelek hayrete düşürdü

Denizli’de kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında balistik yeleğin yanı sıra sahte dövizler çıktı.

DENİZLİ 30.08.2021, 14:49
Kaçakçılık operasyonunda sahte dövizler ve balistik yelek hayrete düşürdü

Denizli’de kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında balistik yeleğin yanı sıra sahte dövizler çıktı.

Denizli’de parada sahtecilik ve silah kaçakçıları yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 123 adet sahte 100 dolar, 5 adet sahte 200 Euro, kurusıkı tabanca, 112 adet mermi, 13 adet tabanca parçası, kama, balistik yelek, kelepçe ve 21 adet suçta kullanıldığı düşünülen dijital materyal ele geçirildi.

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