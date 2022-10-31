Kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Denizli’de gerçekleştirilen tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Denizli genelinde tütün, alkol ve eşya kaçakçılığı suçlarının önlenmesi amacıyla her türlü kaçak ürün satışının engellenmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda toplamda 4 şüpheli yakalandı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 40 bin 900 paket kaçak makaron, 1090 adet kaçak doldurulmuş makaron, 1195 adet sigara yan ürün, 8 kilogram kaçak kıyılmış tütün, 11 adet bandrol, 200 litre alkol yapım malzemesi (etil alkol), 37 litre kaçak alkol, 5 şişe kaçak alkol, 2 adet sigara sarma makinesi, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet şarjör, 37 adet fişek, 1.1 gram esrar maddesi ve 11 adet çeşitli marka ve modellerde cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.