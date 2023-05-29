Kaçakçılardan çok sayıda cinsel ilaç çıktı

Denizli’de yapılan kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheliden çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirilirken, 2 kişinin üzerinden de metal sikke çıktı.

Denizli’de kaçakçılığın önüne geçmek için çalışmalar sürüyor. Eşya kaçakçılığında yapılan 5 ayrı operasyonda toplamda 3 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 3 şüpheliden bin 346 adet cinsel içerikli ürün ve 384 adet elektronik sigara ele geçirildi. Bir diğer operasyonda ise 2 şüphelinin üzerinden de 17 adet sikke ve 1 adet metal obje çıktı.

Yakalanan toplamda 5 şüpheli hakkında işlem yapıldı.