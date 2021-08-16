banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
İstifa eden Mustafa Er’den sert sözler
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Başakşehir Şehir hastanesinde 4. Doz aşılama başladı
Fener’e acil golcü aranıyor!
Fener’e acil golcü aranıyor!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!
Ebrar Karakurt'un kadın sevgilisi ile paylaşımı olay oldu!

Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

DENİZLİ 16.08.2021, 17:56
Kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 2 gözaltı

Denizli’de tütün ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bir süredir takibe aldığı tütün ürünü ve çeşitli eşya kaçakçılarına yönelik 2 ayrı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alınırken iş yerlerinde yapılan aramalarda ise TAPDK bandrolü bulunmayan 5 bin 920 adet dolma sigara ve bin 183 adet kaçak cinsel içerikli ürünler ele geçirildi.
Yorumlar (0)
28°
açık