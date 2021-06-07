banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon: 8 gözaltı

Denizli’de tütün ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ 07.06.2021, 17:50
Kaçakçılara yönelik 6 ayrı operasyon: 8 gözaltı

Denizli’de tütün ve akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda binlerce litre kaçak akaryakıt ve tütün ürünü ele geçirilirken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli’de bir süredir takibe alınana tütün kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenşendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda 102 bin 400 adet kaçak makaron, bin 80 adet dolma sigara, 600 adet elektronik sigara kartuşu ve 2 adet elektronik sigara, 13 kilogram kıyılmış tütün, 41 adet kaçak cep telefonu, 110 adet cep telefonu aksesuarı ele geçirildi.

Ayrıca durumlarından şüphelenilerek uygulama noktalarında durdurulan 2 araçta yapılan aramalarda ayrı tanklar içerisinde 4 bin 850 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 2 araçta bulunan 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur