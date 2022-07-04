Kaçak cinsel içerikli ürünler piyasaya sürülmeden ele geçirildi

Denizli’de alkol ve eşya kaçakçılarına yönelik yapılan 2 farklı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden çok sayıda cinsel içerikli ürün ve litrelerce şarap ele geçirildi.

Denizli genelinde “Alkollü İçki Kaçakçılığı ile Eşya Kaçakçılığı” suçlarının önlenmesine yönelik yapılan 2 ayrı operasyon çerçevesinde, 2 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” çerçevesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 16 şişe halinde toplam 80 litre sahte şarap, 117 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi.