Kaçak avcılara göz açtırılmıyor

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri iç sularda kaçak avcılığa karşı denetimleri aralıksız devam ediyor. Personeller tarafından yapılan denetimde Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı’nda bin metre kaçak uzatma ağına el konuldu.

Denizli il genelinde iç sularda kaçak avcılığa karşı denetimler Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi teknik personellerince aralıksız devam ediyor. Söz konusu denetimler çerçevesinde Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Barajında yapılan denetimde 1000 metre kaçak uzatma ağına el konuldu. Yumurtlama döneminde olan 3 ile 5 kg arasındaki 60 adet canlı sazan balığı ağdan kurtarılarak suya geri bırakıldı. Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Denizli İl Müdürü Yılmaz Erkaya, “İlimiz sınırları içinde bulunan göl, gölet, akarsu, çay, dere ve benzeri tüm iç sularımızda 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde 1 Mart - 31 Mayıs 2022 tarihleri arasında su ürünleri av yasağı uygulanmaktadır. Su ürünleri avcılığının sürdürülebilir olması için yasak av döneminde balıkların üremelerine fırsat vermeliyiz. 2021 yılında Denizli’de bulunan su kaynaklarına 200 binden fazla sazan yavrusu bırakarak balık stoklarını destekledik. 2022 yılı için daha fazlasını planlamaktayız. Gelecek nesillere devredeceğimiz emanet olarak baktığımız doğal kaynaklarımızı hep beraber korumalıyız. Kullanılan av aracına, balık boyuna, zaman ve yer yasaklarına uyulması balıkçılık yönetimi açısından önem arz etmektedir. Bu doğrultuda denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” dedi.