Kabızlık sorunuyla başvurduğu hastanede 2 tümöründen bir anda kurtuldu

Denizli Devlet Hastanesi’ne, karnında şişlik ve kabızlık şikayetleriyle başvuran, yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra kalın bağırsağında ve sol yumurtalığında tümör saptanan Hediye Kocagül, Cerrahi Onkoloji Kliniği tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

Kabızlık sıkıntısı yaşayan ve karnının sürekli şişmeye başladığını fark eden 55 yaşındaki Hediye Kocagül, Denizli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Kocagül, hastanede yapılan tahlil ve tetkiklerden sonra Cerrahi Onkoloji Kliniğine yönlendirildi. Cerrahi Onkoloji Uz. Op. Dr. Ogün Aydoğan tarafından yapılan değerlendirmeler sonunda hastanın kalın bağırsağında tıkayıcı bir kitle saptandı. Yapılan hazırlıkların ardından operasyona alınan Kocagül’ün, tüm iç organları kontrol edildi ve sol yumurtalığında 10 santimlik başka bir tümör gözlendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz. Op. Dr. Ersan Eraydın’ın da ameliyata katılmasıyla hastanın kalın bağırsağındaki ve yumurtalıklarındaki tümörler aynı ameliyatta başarılı bir şekilde çıkarıldı. Operasyondan sonra herhangi bir komplikasyonu gelişmeyen Hediye Kocagül, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi.

“Tek ameliyatla iki tümörden kurtuldu”

Kanser bakası görülen bir hastada ikinci bir kanser türünün görülme sıklığının yüzde 1’den az olduğunu belirten Cerrahi Onkoloji Uz. Op. Dr. Ogün Aydoğan, “Kolon kanserleri çoğunlukla poliplerden kaynaklanır. Hastalığın görülme yaşı ortalama 60’dır. Belirtileri kabızlık, özellikle dışkı alışkanlığının değişmesi, demir eksikliği anemisi, kanlı dışkı, karın ağrısı, iştahsızlık, istemsiz kilo kaybıdır. İki farklı organda aynı zamanda görülen tümörlere de senkron tümörler denilmektedir. Kolon kanseriyle birlikte en sık görülen sekron tümörler, mide, yumurtalık, rahim ve meme kanseri türleridir. Hastamızda da kolan kanserinin yanında sol yumurtalığında 10 cm’lik ikinci bir tümör oluşmuş. Kalın bağırsaktaki tümörü alırken yumurtalıktaki tümörü de aldık. Tek ameliyatla hastamız iki tümörden kurtuldu” diye konuştu.