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Jandarmanın yeni asayiş noktası açıldı
Denizli’nin Çivril ilçesinde Gürpınar Jandarma Asayiş Noktası hizmete açıldı.
DENİZLİ 13.09.2022, 11:44
Denizli’nin Çivril ilçesinde Gürpınar Jandarma Asayiş Noktası hizmete açıldı.
Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesinde Jandarma Asayiş Noktası açılışı için program düzenlendi. Düzenlenen programa Çivril Kaymakamı Turan Soğukoluk, Denizli İl Jandarma Komutanı Veysel Yanık, Çivril ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmanın ardından kurdele kesilerek bina hizmete açıldı. Öğrencilerde açılışa katılarak renkli görüntüler oluşturdu.
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