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Jandarmanın can dostlara merhameti gönülleri fethetti
Denizli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında hayvan severlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarını jandarma ekipleri elleri ile besledi.
DENİZLİ 21.12.2020, 12:30
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Denizli’de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında hayvan severlerin ilgilenemediği sokak hayvanlarını jandarma ekipleri elleri ile besledi.Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, hafta sonları kentte uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında can dostlarını unutmadı. Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri sorumluluk bölgelerinde bulunan sokak hayvanlarını elleri ile besledi. ‘Siz evinizde kalın onlar bize emanet’ sloganı ile yola çıkan ekipler, kısıtlama sebebiyle hayvan severlerin ilgilenemediği kedi ve köpeklere tek tek mamalar dağıtıyor. İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada ise “Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri sokak hayvanlarına yönelik yiyecek dağıtımının bundan sonraki süreçte de devam edecektir” ifadeleri yer aldı.
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