Jandarmanın bağ evine yaptığı operasyonda 11 kilo esrar ele geçirildi

Denizli’de uyuşturucu tacirlerini adım adım takip eden Jandarma KOM ekiplerinin, Buldan’daki bir bağ evine düzenlediği operasyonda 11 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirildi. Arı kovanları ve sazlıkların arasına dahi uyuşturucu gizleyen baba oğul kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; alınan bir ihbarı değerlendiren Denizli İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürmeyi planlayan S.D. (34) ve babası B.D.’yi (61) adım adım takibe aldı. Yeterli bilgi ve delillere ulaşılmasının ardından bu sabaha karşı baba oğula ait Buldan’ın Yenicekent Mahallesi kırsalında bulunan bağ evine şafak operasyonu düzenlendi.

Jandarma KOM ekiplerinin geniş bir alana sahip olan bağ evinde yaptıkları aramalara narkotik dedektör köpekleri Artı, Manşet ve Balya da destek verdi. Yapılan aramalarda bağ evi ve eklentilerinin yanı sıra arı kovanları, dere kenarı ve sazlıkların arasına gizlediği poşetlenerek satışa hazır hale getirilmiş 11 kilo 200 gram esrar maddesi, yeni dikilmiş 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet av tüfeği, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yüklü miktarda uyuşturucuyu satamadan kıskıvrak yakalanan baba oğul, gözaltına alınarak Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi. Şüphelilerin sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.