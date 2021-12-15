Jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nda ilköğretim öğrencilerine teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca Trafik Eğitim Parkı’nda “2021-2023 Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı” kapsamında, jandarma sorumluluk bölgesinde ki ilköğretim düzeyinde öğrenim gören öğrencilere yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri gerçekleştiriliyor. Eğitimlere jandarma trafik timleri de katılarak, öğrencilere trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği uygulamalı olarak anlatılıyor. Türkiye’de önemli sorunlar arasında yer alan trafik kazaları, bu kazalar sonucunda yaşanan ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi için denetimler aralıksız sürdürülürken, her sorunda olduğu gibi trafik sorununun da kalıcı çözümünün eğitilmiş yol kullanıcıları olduğu bilinciyle hareket edilerek, geleceğin yayaları, sürücüleri, anne ve babaları olacak olan öğrencilere trafik bilincinin yerleştirilmesi amacıyla eğitimler okulların açık olduğu eğitim-öğretim günleri kapsamında devam edileceği bildirildi.