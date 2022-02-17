Jandarmadan kayak merkezinde afet tatbikatı

Doğal afetlerde hayat kurtaran Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Denizli ili, Tavas ilçesi, Bozdağ Kayak Merkezi’nde oluşabilecek çığ gibi afetlere karşı zorlu şartlarda gerçeğini aratmayan tatbikat gerçekleştirdi.

Kayak sezonunun açıldığı günden itibaren kayak merkezinde görev alan jandarma, asayiş ve arama kurtarma konusunda her türlü bilgi birikimi ve ekipmana sahip Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Ekipleri ziyaretçilerin bir olumsuzluk yaşamaması için gerekli tedbirleri alarak görevlerini sürdürüyor. Denizli ili, Tavas ilçesi, Bozdağ Kayak Merkezi’nin dahil olduğu bölgelerde Denizli İl Jandarma Komutanlığının koordinesinde, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığına (JÖAK) bağlı Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK), arama kurtarma ve iz takip köpek unsurları, asayiş timleri ve 112 Acil Sağlık ekiplerinin katılımı ile yapılan tatbikatta çığ altında kalan vatandaş bulunup çıkarılmış ve ayrıca telesiyejde mahsur kalan vatandaş başarı ile kurtarılarak tatbikatı başarı ile gerçekleştirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nca vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yerli ve yabancı turistlerin huzur ve güven içerisinde tatillerini geçirmelerine yönelik arama ve kurtarma faaliyetlerine devam edileceğini duyurdu.