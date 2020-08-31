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Jandarmadan bölgelere özel denetim

DENİZLİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞINA BAĞLI TRAFİK TİMLERİ HAFTA SONLARINDA ARTAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNDAN KAYNAKLI KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN KENT GENELİNDE BÖLGESEL ÖZEL DENETİMLERİN 11’İNCİSİNİ DÜZENLEDİ.

DENİZLİ 31.08.2020, 14:24
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Jandarmadan bölgelere özel denetim

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik timleri, hafta sonlarında artan trafik yoğunluğundan kaynaklı kazaların önüne geçmek için kent genelinde Bölgesel Özel Denetimlerin 11’incisini düzenledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleri kentin farklı noktalarında bölge özelliğine bağlı olarak hız kontrolü, alkol kontrolü, traktör ve zirai araçların denetimi, motosiklet ve motorlu bisiklet denetimi ile tarım işçisi ve personel taşıyan servis araçlarına yönelik Bölgesel Özel Denetim-11 düzenlendi. Ayrıca denetimlerde koruyucu tertibat olan emniyet kemeri ve kaskın kullanımının önemi, hız sınırlarına uyulması, sürüş esnasında cep telefonu ile görüşülme, izin verilen sınırlar üzerinde yolcu taşınması, alkollü olarak araç kullanılması hususları ve özellikle traktörlerin üçgen reflektörlerinin ve flaşörlü çakar lambalarının bulunup bulunmadığı denetlendi. Uygulamalarda bin 540 araç kontrol edilerek, 111 araç sürücüsü hakkında idari para cezası uygulandı. 17 araç ise trafikten men edildi.

Traktör sürücülerine özel uyarı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2020 yılı içerisinde meydana gelen ölümlü kazalardan üçüne traktörlerin karıştığı, her üç kazada da traktörlerin devrilerek ters dönmesi sonucu ölüm olayının meydana geldiği tespit edildi. Traktörlere bu kapsamda tedbir amaçlı kabin taktırılması veya koruma çerçevesi yaptırılmasının önemi sürücülere anlatıldı.

Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Özel denetimlerin ve diğer denetimlerin artarak devam edeceği belirtilerek, sürücülerden trafik kurallarına uymada gerekli hassasiyeti göstermeleri istenmiştir” ifadeleri yer aldı.

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