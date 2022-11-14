Jandarmadan ateş böcekleri için hayati proje

İçişleri Bakanlığınca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla yayaların trafikteki önemine dikkat çekilmesi maksadıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, Denizli’de faaliyet gösteren okullardaki çocukların çantalarına reflektifli kırmızı şerit yapıştırılması uygulaması başlatıldı.

İçişleri Bakanlığınca “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganı ile yayaların trafikteki önemine dikkat çekilmesi maksadıyla başlatılan kampanya çerçevesinde, okullardaki çocukların çantalarına reflektifli kırmızı şerit yapıştırılması uygulaması birçok ilde başlatıldı. Kampanyanın asıl amacının, yaklaşan kış mevsime bağlı olarak sabah karanlığında okula gitmek üzere, akşam saatlerinde okuldan, dershaneden, etüt merkezlerinden eve dönmek üzere karayolunu kullanmak zorunda kalan öğrencelerin, görünürlüklerinin artırılması ve böylece meydana gelebilecek yaya kazalarının önlenmesi olduğu belirtildi. Bu çerçevede öğrencilerin okul çantalarına reflektifli kırmızı şerit (yansıtıcı) yapıştırılıyor.

“Dikkat Ateş Böcekleri Yolda“ projenin tanıtımı ve amaçlarının anlatılması amacıyla ilk uygulama, Pamukkale İlçesi Irlıganlı Mahallesi’nde bulunan Irlıganlı Şehit Piyade Onbaşı Bayram Güzel İlk Ve Ortaokulu’nda yapıldı. Okulda öğrenim gören öğrencilerin okul çantalarına, jandarma personeli tarafından reflektifli şerit yapıştırılarak, projenin önemi ve yararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Ayrıca trafik jandarması tarafından, genel trafik kuralları hakkında bilgilendirme yapılarak, il jandarma komutanlığına ait “Emniyet Kemeri Simülasyon Aracı“ ile uygulamalı trafik eğitimi verildi.