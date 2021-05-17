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Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı

Denizli’de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

DENİZLİ 17.05.2021, 10:01
Jandarma yüzlerce uyuşturucu madde yakaladı

Denizli’de jandarma ekipleri bir süredir takibe aldıkları araca yönelik düzenledikleri operasyonda 4 şahıs ile birlikte yüzlerce uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca yakaladı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, bir süredir takibe aldığı şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesinde durdurulan araç içerisindeki 4 şüpheli gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda ise 839 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 17 mermi ele geçirildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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