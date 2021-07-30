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Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı

Denizli’de jandarma ekiplerinin bir süredir takibe aldığı adrese düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirdi.

DENİZLİ 30.07.2021, 12:13
Jandarma tacirleri adım adım takip etti, 10 kilo esrarı satılamadan yakaladı
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Denizli’de jandarma ekiplerinin bir süredir takibe aldığı adrese düzenlediği operasyonda 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Narkotik timleri Baklan ilçesinde bir süredir takibe aldığı şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli gözaltına alınırken yapılan aramalarda ortaya çıkan uyuşturucu maddeler pes dedirtti. 10 kilogram kubar esrar, 550 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.
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