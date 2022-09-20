Jandarma tacirden kilolarca esrar ele geçirdi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda 2 farklı adresten 6 kilo 100 gram kubar esrar, 5 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek için yaptığı çalışmalar çerçevesinde; Pamukkale ilçesindeki belirlediği 2 noktaya eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan çalışmada bir şüpheli yaka paça gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 6 kilo 100 gram kubar esrar, 5 kök kenevir ve av tüfeği ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınarak karakola götürüldü. İfadesi alınan şüpheli hakkında ise adli makamlarca işlem başlatıldı.