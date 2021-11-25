Jandarma şiddetin karşısında, kadınların yanında

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı, kadına şiddetin önlenmesi ve şiddet mağduru kadınların yapması gerekenler hakkında bilgiler içeren broşür dağıtarak, bilgilendirmelerde bulundu.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı “Kadına Şiddete Dur” dedi. Alanyazı Meydanında kurulan stantta, Kadın Acil Destek Uygulaması hakkında broşür dağıtarak kadınlara bilgilendirmelerde bulunan Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şiddete mağduru kadınların yapması gerekenler hakkında açıklamalar yaptı.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Buldanlı kadınlara verilen bilgilerde, akıllı telefonlar üzerinden Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması indirilerek, acil bir durum ile karşı karşıya kalan kadınların ihbar butonuna dokunarak acil çağrı yapabilecekleri ve bölgeye en yakın görevli personelin olaya müdahale ederek gerekli işlemlerin yapılacağı, şiddete maruz kalan kadınların yararlanabileceği haklar hakkında açıklamalarda bulunuldu.

Buldan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ayrıca Buldan’da işyerlerinde çalışan kadın esnafları da ziyaret ederek KADES hakkında bilgiler verdi.