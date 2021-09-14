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Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

Denizli’de bir süredir takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 kilogram kubar esrar, 513 kök kenevir ele geçirildi.

DENİZLİ 14.09.2021, 16:06
Jandarma operasyonunda 45 kilo esrar, 513 kök kenevir çıktı

Denizli’de bir süredir takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 kilogram kubar esrar, 513 kök kenevir ele geçirildi.

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir süredir jandarma ekiplerince fiziki ve teknik takibe alınan şüpheliye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 45 kilo 400 gram kubar esrar, 513 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi zehir taciri şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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