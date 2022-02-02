Jandarma olayların yüzde 98,5’ini aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, Ocak ayında meydana gelen asayiş, kaçakçılık ve siber faaliyetleri açıkladı. Yapılan çalışmalar kapsamında 310 Asayiş, 2 kabahat, 230 takibi gereken, 33 kaçakçılık ve 7 siber olayı olmak üzere toplam meydana gelen 608 olayın 599’u aydınlatıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı’nın 2022 Ocak ayında yapmış olduğu asayiş, kaçakçılık ve siber faaliyetleri kapsamında meydana gelen 608 olayın yüzde 98,5’ini oluşturan 599 suç başvurusu sonuçlandırıldı. Çalışmalarda 33 bin 434 şahıs ile 17 bin 734 aracın sorgulaması yapılarak, 276 aranan şahıs ve 4 aranan araç yakalandı. Faaliyetleri neticesinde 7 adet av tüfeği, 2 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 2 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi.

Trafik uygulamalarından 1 milyon 93 bin 661 TL cezai işlem uygulandı

Trafik uygulamalarından 48 bin 758 araç kontrol edilmiş, 33 bin 394 araç, 26 bin 790 şahıs sorgulaması yapılmış, 1.418 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 093 bin 641 TL cezai işlem uygulanmış, 23 aranan araç, 48 aranan şahıs yakalanmış, 89 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak 261 araç trafikten men edildiği açıklandı.

Uyuşturucu operasyonunda çok sayıda madde ele geçirildi

Uyuşturucu maddeler ile mücadelede seferberlik başlatan jandarma ekipleri, huzur operasyonları kapsamında uyuşturucu madde tacirlerinin bulunduğu mahallelerde nefes aldırmıyor. Uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik icra edilen 23 operasyonda 39 şahıs gözaltına alındı, 48 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Operasyonlarda 812 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 25 gram eroin, 153 adet uyuşturucu hap, 105.000 kök haşhaş bitkisi, 4 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik diğer faaliyetlerde ise 405 adet sikke, 39 adet tarihi eser, 566 litre kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan; siber suçlarla mücadele kapsamında, faaliyetlere aralıksız devam eden ekipler, yasadışı yayın yapan 494 internet sitesi hakkında işlem yapılarak Türkiye üzerinden erişiminin engellenmesi sağlandı.