banner453

banner454

banner420

Son Dakika
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
İstanbul'da toplu taşıma neden ücretsiz?
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Altın fiyatları düşüşe geçti: İşte güncel fiyatlar!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Aşı karşıtlığında en uç nokta: Sağlık çalışanlarını alıkoydular!
Piyasalarda son durum ne?
Piyasalarda son durum ne?

Jandarma minik kalplere hayvan sevgisini anlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Ekim Hayvan Koruma günü kapsamında minik kalplere eğitim semineri vererek, ardından hayvan barınağındaki hayvanları besledi.

DENİZLİ 06.10.2021, 11:02
Jandarma minik kalplere hayvan sevgisini anlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 4 Ekim Hayvan Koruma günü kapsamında minik kalplere eğitim semineri vererek, ardından hayvan barınağındaki hayvanları besledi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre Doğa Ve Hayvanları Koruma Timleri Pamukkale ilçesinde bulunan Arif Yalınkaya İlkokulunda minik öğrenciler ile buluştu. 4 Ekim Hayvan Koruma Günü kapsamında minik kalplere doğa ve hayvan sevgisi konulu eğitim semineri düzenlendi. Ardından öğrencilere mama ve mama kabı dağıtıldı. Daha sonra ise öğrenciler ve jandarma ekipler Denizli Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağında bulunan sahipsiz hayvanları beslediler.

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P