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Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayının yüzde 97,4’ünü aydınlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayından 758’ini aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

DENİZLİ 02.04.2022, 10:57
Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayının yüzde 97,4’ünü aydınlattı

DENİZLİ (İHA) – Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayından 758’ini aydınlatarak önemli bir başarıya imza attı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığınca 2022 Mart ayında icra edilen asayiş, kaçakçılık, siber ve terör faaliyetlerinde meydana gelen 322 asayiş, 51 kabahat, 338 takibi gereken, 51 kaçakçılık, 12 siber ve 4 terör olayı olmak üzere toplam 778 olayın yüzde 97,4’si olan 758’i aydınlatıldı.

İcra edilen asayiş faaliyeti ve uygulamalarında 39 bin 539 şahıs ile 10 bin 175 aracın sorgulaması yapılarak 278 aranan şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda 1 adet av tüfeği, 4 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 7 adet fişek, 1 adet kesici delici suç aleti ele geçirildi. FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleşen 3 operasyonel faaliyette 3 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapıldı. Terör örgütlerinin finansmanının önlenmesi için icra edilen operasyonlarında 15 farklı ilde ikamet ettiği tespit edilen 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Mart ayında icra edilen trafik uygulamalarında 51 bin 443 araç kontrol edildi ve 41 bin 129 araç ile 34 bin 200 kişinin sorgulaması yapıldı. 2 bin 119 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 693 bin 358 TL cezai işlem uygulandı. 28 aranan araç ve 36 aranan şahısın yakalandığı denetimlerde 75 sürücünün alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınarak, 393 araç trafikten men edildi.

Uyuşturucu maddelerle mücadele için icra edilen 51 uyuşturucu, kaçakçılık ve organize suçlara yönelik operasyonda 106 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 10’u tutuklandı. 96 kişinin tutuksuz yargılandığı soruşturmada 873 gram kubar esrar, 9 gram metamfetamin, 263 gram eroin, 16 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik faaliyetlerde ise 403 adet sikke, 28 adet tarihi eser, 60 adet kazı malzemesi, 608 litre motorin, 23 litre kaçak içki, 20 adet muhtelif fişek, 2 adet el bombası ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele çerçevesinde Mart ayı içerisinde yasadışı yayın yapan 793 internet sitesi hakkında işlem yapılarak, Türkiye üzerinden erişime engellenmesi sağlandı.

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