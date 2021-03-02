Jandarma çocuklara güvenlik tedbirlerini anlatıyor

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Nikfer Kayak Merkezindeki çocuklara Jandarma Çocuk Dergisi’sini dağıttı. Kayak yapıp eğlenen çocuklara aynı zamanda güvenlik tedbirleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Tavas İlçe Jandarma Komutanlığı ve geçici olarak görevlendirilen JÖAK Aram Kurtarma ekipleri, Tavas ilçesinde bulunan Nikfer Kayak Merkezinde kayak yapıp oynayan çocuklar için, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gönderilen ‘’Jandarma Çocuk Dergisi’’ dağıtımı gerçekleşti. Burada yapılan dağıtımlar sonunda çocuklar personellerle birlikte kardan adam yapıp kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Çocuklara, Jandarma Çocuk Dergisi dağıtımının yanı sıra Kişisel Güvenlik Tedbirleri, kayıp olunması durumunda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve acil durum telefonları hususlarında bilgilendirme gerçekleştirdi.