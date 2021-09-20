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Jandarma bir evde 338 şişe alkol ele geçirdi

Denizli’de jandarma ekipleri bir şüphelinin evinde yaptığı aramada 338 şişe alkol, 78 adet ise sahte bandrol ele geçirdi.

DENİZLİ 20.09.2021, 12:36
Jandarma bir evde 338 şişe alkol ele geçirdi

Denizli’de jandarma ekipleri bir şüphelinin evinde yaptığı aramada 338 şişe alkol, 78 adet ise sahte bandrol ele geçirdi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Jandarma ekipleri aldığı istihbaratlar doğrultusunda bir şüpheliyi yakaladı. Yapılan titiz çalışmalar sonucu ekipler şüphelinin evinde arama yaparken çok sayıda alkolle karşılaştı. Ekipler yapılan aramada 40 adet 100 cl rakı, 17 adet 100 cl votka, 87 adet 70 cl votka, 164 adet 35 cl votka, 5 adet 70 cl viski, 25 adet 35 cl viski, 78 adet sahte bandrol ele geçirdi. Ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alınırken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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