Jandarma 1 ayda 786 olayı aydınlattı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Ocak ayında yapılan çalışmaları açıkladı. 792 tane meydana gelen olayın yüzde 99’u aydınlatılırken, 760 aranan şahıs yakalandı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı 2021 Ocak ayında gerçekleştirilen asayiş, kaçakçılık, ve terör olaylarıyla ilişkin faaliyet raporunu açıkladı. Yapılan açıklamada kent genelinde gerçekleşen 276 asayiş, 248 kabahat, 216 takibi gereken, 46 kaçakçılık ve 2 terör olayı olmak üzere toplam 792 olay meydana gelmiş ve meydana gelen olayların 786’sını, yaklaşık yüzde 99’u aydınlatıldığı açıklandı. Trafik uygulamalarında ise 17 bin 306 şahıs ile 7 bin 383 aracın sorgulaması yapılarak, 760 aranan şahıs ve 2 araç yakalanmış, 14 kayıp şahıs bulunduğu belirtildi. Yapılan faaliyetler sonucunda 2 adet tabanca, 20 adet av tüfeği, 45 adet mermi-fişek ve 1 adet kesici-delici alet ele geçirildiği aktarıldı.

26 bin 686 araç 19 bin 545 şahıs sorgulaması yapıldı

Ay içerisinde icra edilen trafik uygulamalarında; 40 bin 113 araç kontrol edilmiş, 26 bin 686 araç, 19 bin 545 şahıs sorgulaması yapılmış, bin 479 araç ve şahıs hakkında toplam 1 milyon 021 bin 722 TL cezai işlem uygulanmış, 6 aranan araç, 10 aranan şahıs yakalanmış, 51 alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesi geri alınmış ve 468 araç trafikten men edildi.

Huzur operasyonu kapsamında mahallere operasyon gerçekleştirildi

Yapılan faaliyet ve operasyonlarda, bin 964 gram kubar esrar, 35 gram eroin, 2 bin 470 gram metanfetamin, 23 bin 411 adet uyuşturucu, 205 adet sikke, 21 adet tarihi eser, 2 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet tabanca fişeği, 225 litre kaçak içki, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet hardisk, çok sayıda orman envali gelir-gider pusulası, 229,3 metre küp mühürsüz ve kaçak orman envali, orman envali sevk pusulası, suçtan elde edilen 30 bin TL, 12 bin 755 ABD doları, 1 adet define arama detektörü ve 7 adet kazı malzemesi ele geçirilmiştir.

Öte yandan, ay içerisinde 1 FETÖ ve 1 PKK/KCK terör örgütlerine yönelik toplam 2 operasyon faaliyet icra edilmiş olup, icra edilen faaliyetlerde 2 şüpheli yakalanarak hakkında gerekli yasal işlem yapılmış ve 6 adet dijital materyal ele geçirildiği ifade edildi.