İyilik ordusu 7 ayda 9 bin kişinin kapısını çaldı

“Denizli’de kimse sahipsiz kalmayacak” sloganıyla faaliyete geçen Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, yılın ilk 7 ayında 9 bin dolayında vatandaşın imdadına koştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım ve sağlık hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşların kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor. Evde bakım ve sağlık hizmetinin yanında yatağa bağımlı, engelli hastalar, kronik rahatsızlığı yüzünden yürüyemeyen sedye ile taşınması gereken hastaların sağlık kuruluşlarına naklini tam donanımlı ambulansları ile gerçekleştiren merkez bugüne kadar on binlerce vatandaşın yüzünü güldürdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Evde Bakım ve Sağlık Merkezi bu kapsamda 2021 yılının ilk 7 ayında 4 bin 268 kişiye evde bakım, bin 354 kişiye evde sağlık ve 3 bin 378 kişiye de hasta nakil hizmeti vererek toplamda ihtiyaç sahibi 9 bin vatandaşın kapısını çaldı. Vatandaşların evine belirli aralıklarla gitmeyi sürdüren ekipler 9 bin vatandaşı toplamda 82 bin kez ziyaret ederek dertlerine derman oldu.

"Ne mutlu bize"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Evde Bakım ve Sağlık Merkezi’nin en önemli hizmetlerinden biri olduğunu vurgulayarak çok hassas bir görev gerçekleştirdiklerini söyledi. Bugüne kadar on binlerce vatandaşın en zor zamanında imdadına koştuklarını ifade eden Başkan Zolan, “Günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan; yaşlı, engelli ve yatalak vatandaşlarımızın kişisel bakımları ile yaşadıkları evin temizlik ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyoruz. Bunların yanında vatandaşlarımıza koruyucu ve iyileştirici sağlık ile tam donanımlı ambulanslarımızla ücretsiz hasta nakil hizmetimizi de başarı ile sürdürüyoruz. Belediyecilik sadece alt yapı, binalar, yollar, parklar yapmak değil gönüller de yapmaktır. İnsanlarımızın sorununu çözebiliyor, dertlerine derman olabiliyorsak ne mutlu bize” dedi.