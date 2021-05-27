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İtfaiye personelinin otomobili yandı, yardımına arkadaşları yetişti

Denizli’nin Çal ilçesinde itfaiye personelinin otomobili alev alev yanmaya başlayınca yardımına arkadaşları koştu. İtfaiye ekipleri otomobil yangınını söndürse de kullanılamaz hale geldi.

DENİZLİ 27.05.2021, 21:59
İtfaiye personelinin otomobili yandı, yardımına arkadaşları yetişti

Denizli’nin Çal ilçesinde itfaiye personelinin otomobili alev alev yanmaya başlayınca yardımına arkadaşları koştu. İtfaiye ekipleri otomobil yangınını söndürse de kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Çal ilçesi Süller Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; itfaiye personeli Bülent Eskici, otomobilini kullandıktan sonra park halinde bıraktı. Bir süre sonra dumanların çıktığını fark ederek itfaiye ekiplerine ihbarda bulunarak arkadaşlarından yardım istedi. Kısa süre içerisinde alevlerin arasında kalan otomobil, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Bir süre soğutma çalışması gerçekleştirilmesinin ardından otomobilden geriye sadece demir iskeleti kaldı. Eskici’ye ait otomobil kullanılamaz hale geldi.
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