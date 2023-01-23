İstiklalspor, 10. galibiyetini Akkonakspor’a karşı aldı

Denizli Süper Amatör Lig Kırmızı Grup 12. haftasında oynanan karşılaşmada İstiklalspor, Akkonakspor’u 3-0 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı.

DENKO Denizli Süper Amatör Ligi Kırmızı Grup 12. haftasında Şirinköy Stadı’nda oynanan karşılaşmada grup lideri İstiklalspor, Akkonakspor’u Yasin Kozak, Yasin Toktaş ve Ramazan Tutaş’ın golleri ile 3-0 mağlup ederek ligde 10. galibiyetini aldı ve puanını 31’e çıkardı. Rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen kırmızı-mavililer bu sonuçla play-off’lara katılma yolunda büyük avantaj elde etti.

Futbolseverlerin de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Karakaya, net bir sonuçla kazandıkları için mutlu olduklarını aktararak, “Her hafta olduğu gibi önemli bir maçı daha geride bıraktık. Futbolcularımı iyi oyun ve mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Play-off’u garantileyene kadar bizim için bütün maçlar önemli. Oynadığımız futbolla gösterdiğimiz mücadeleyle de bunu gösterdik. Hedefimiz BAL’a kadar yükselebilmek” dedi.

İyi bir hazırlık süreci sonrası maça çıktıklarını belirten İstikalspor’un başarılı futbolcusu Muharrem Soyatik, “Galibiyetten emindik. Takım olarak iyi mücadele ettik. Sahada kazanmak için her şeyi yaptık ve istediğimizi aldık, mutluyuz. Bundan sonraki haftalarda Çal Belediyespor maçına kadar kayıp düşünmüyoruz. İnşallah o maçı da kazanacağız” diye konuştu.

“Güzel net bir galibiyet aldık”

Karşılaşmada iyi bir performans sergileyerek 1 gol atıp, 1 de asist yapan Yasin Toktaş da maçın zor geçeceğini tahmin ettiklerini vurgulayarak, “Rakibimiz çok koşan bir takım. Bunun önlemini de hafta içi antrenmanda aldık. Güzel net bir galibiyet aldık. Bende bir gol attım bir de gol pası verdim. Takımıma gerekli katkıyı verdiğim için mutluyum” ifadelerini kullandı.