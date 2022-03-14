İstiklal Marşı’nın 101. yaşı ve Akif anısına güreş turnuvası yapıldı

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümü ve milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u anma etkinliği kapsamında Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından güreş turnuvası yapıldı.

Türk milleti için özgürlük, bağımsızlık ve milli mücadelenin en önemli simgelerinden birisi olan İstiklal Marşı’nın kabulünün 101. yıldönümünde Denizli Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından güreş turnuvası yapıldı. Kınıklı Spor Salonunda il merkezi ve ilçelerden 192 sporcunun katılımıyla yapılan organizasyonun seremonisinde, Denizli Gençlik Merkezi üyesi Zeynep Kök, İstiklal Marşının tamamını coşkuyla okudu, salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı.

Organizasyonun ev sahibi Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, Akif gibi çok büyük bir üstadı, onun sevdiği bir spor branşı olan güreş turnuvasında saygıyla andıklarını söyledi. 12 Mart tarihinin Türk Milleti için çok önemli bir gün olduğunu söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise İstiklal Marşının bir milletin istiklal aşkının destanlaşmış ifadesi olduğunu belirtti. Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise bugünkü güreşçi gençlerin arasından gelecekte Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu sporcular çıkacağına olan inancını ifade etti.

Günün anlam ve önemine istinaden turnuvaya katılan tüm sporcular üzerinde İstiklal Marşı yazılı ve Mehmet Akif’in fotoğrafının olduğu tek tip t-shirtle seremoniye çıktı. İki minderde gün boyu süren müsabakalar sonunda sporculara hatıra madalyası verildi.