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İstiklal Marşı’nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin yayınladığı genelge kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu’ düzenlendi. 4-5 Kasım tarihlerinde PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumun açılış töreni Ankara ve Denizli protokolünden birçok ismi bir araya getirdi.

DENİZLİ 05.11.2021, 10:44
İstiklal Marşı’nın 100. Yılı PAÜ’de coşkuyla kutlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2021 yılının Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin yayınladığı genelge kapsamında, Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ‘İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu’ düzenlendi. 4-5 Kasım tarihlerinde PAÜ Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek sempozyumun açılış töreni Ankara ve Denizli protokolünden birçok ismi bir araya getirdi.

Pamukkale Üniversitesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen açılış törenine; Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Denizli Milletvekili Haşim Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Baro Başkanı Av. Adnan Demirdöğer ile birlikte ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, il müdürleri, meslek oda başkanlıkları, iş insanları, dernek ve vakıf başkanlıkları, akademisyenler ile davetliler katıldı.

PAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sempozyumun açılış töreninde ayrıca; Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Nihat Zeybekci, 58-59. Dönem Tarım ve Köyişleri Bakanı Prof. Dr. Sami Güçlü, Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Erbil, Yargıtay Onursal Daire Başkanı Süleyman Caner, 21. Dönem Denizli Milletvekili Salih Erbeyin, 21. Dönem Denizli Milletvekili Ali Keskin, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin törenin onur konukları olarak yer aldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan program, Türk Milletinin Direniş Ruhu Kuvayımilliye Belgeseli’nin izlenmesi ile devam etti. Açılış konuşmaları ile devam eden programda sırası ile Türk Dil Kurumu Başkanı, Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli Valisi Fuat Atik konuşmalarını gerçekleştirdi.

“Milli şuurumuzun algı kapıları bu kıymetli aktarımlarla açılacak ve İstiklâl Marşı’nın kıymeti bir kez daha farklı disiplinlerle ortaya konacaktır.”

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Büyük zorluklarla kazanılmış bağımsızlık mücadelesinin âbidevî ifadesi olan Milli Marşımızın 100. Yıl Dönümündeyiz. Ne mutlu bize Türkiye Büyük Millet Meclisimizin bu vesileyle 2021 yılını ‘Mehmet Akif ve İstiklâl Marşı Yılı’ ilan etmesiyle Pamukkale Üniversitesi olarak, bu yıl tam 32 etkinlikle İstiklâl Marşımızı anlama ve Mehmet Akif Ersoy’u anma toplantıları yaptık. Fakat bugüne kadar edebiyat ve tarih alanları dışında İstiklâl Marşımızın ele alınmadığını fark etmemizle birlikte; Tıp, İktisat, Kimya ve birçok bilim alanındaki farklı yaklaşımları bir araya getirerek bu sempozyumu düzenledik. Bu sempozyumun İstiklâl Marşımızın anlaşılmasına yeni bir boyut getireceği inancındayım. Değerli hocalarımız burada İstiklâl Marşımızın eşsizliğini, insan beyni, kalbi ve psikolojisine etkisini, kimyasal reaksiyonla al bayrağımızın nasıl oluştuğunu, duygu bulutuyla gençlerimizin ne düşündüğünü ve topografik olarak koordinatlardaki durumları gibi birçok farklı alanlarda çalışmalarını sunacaklar. Milli şuurumuzun algı kapıları bu kıymetli aktarımlarla açılacak ve İstiklâl Marşı’nın kıymeti bir kez daha farklı disiplinlerle ortaya konacaktır. Ve umuyorum ki bu sempozyum, ülke sathında emsal teşkil eden bir yapıya kavuşup misallerine öncülük edecektir. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ve bu cennet vatanı asil kanlarıyla bizlere armağan eden şühedayı rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum. Allah onlardan razı olsun, bizleri de onlara layık olmayı nasip etsin.”

“İstiklal Marşı’nı yazabilmek ayrı bir cesaret, ayrı bir inanç işi”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan gerçekleştirdiği konuşmada şunları ifade etti: “İstiklal Marşı’mızın yazıldığı o günkü ruhunda, savaşta ve cephede olan bir millet, işgale uğramış bir vatan var. Ona rağmen, o güçlü inanç, cesaret ve tabi ki en güzel başlangıç, diyor ki: ‘Korkma!’. Onun için İstiklal Marşı’mızın o ruhunu anlayabilmek gerekiyor. Sayın Rektörümüzün, Üniversitemizin bugün burada yaptığı şey her yönü ile İstiklal Marşı’mızın incelenmesi gerekiyor, o günleri o anları yaşamamız gerekiyor. O şartlar altında bu marşı yazabilmek ayrı bir cesaret ayrı bir inanç işi. Milli Şairimiz Mehmet Akif’e Allah’tan rahmet diliyorum. O günkü mecliste bulunan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kabul eden tüm milletvekillerine teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.”

“Mehmet Akif öyle satırlar yazmış ki bugün de nerde durmamız gerektiğini, nasıl bir vatandaş olmamız gerektiğini de dizelerin satır aralarında bulabiliyoruz.”

Denizli Valisi Ali Fuat Atik ise yaptığı konuşmada şunları dile getirdi: “Sayın Rektörümüze böyle bir sempozyumda bizleri buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Hepimizin çok önem verdiği, ruhumuzda hissettiğimiz İstiklal Marşımızın değişik boyutları ile değişik alanlarda incelenmesi, bilmediğimiz farklı etkilerini hep birlikte burada değerli katılımcılardan öğreneceğiz. Bilgilerimizi tekrar tazeleyeceğiz. Aslında, İstiklal Marşımız o gün yazıldığı şartlar itibariyle bir milletin uyanışından ziyade vatanımız elimizden gitmişti. Düşman, Anadolu coğrafyasında bizi bu topraklardan söküp atmak için nihayete erme noktasındaydı ama öyle bir lider çıktı, öyle bir şair çıktı ki bu milleti tekrar ayaklandırdı. Tekrar vatanımızın bizim olduğunu ilelebet bu vatanın Türk toprağı olduğunu bir kez daha tescillemiş olduk. İstiklal Marşımız bu şartları düşündüğümüz zaman, o günkü şartlara karşı koyuşu ifade ediyor gibi gelebilir ama bana göre Mehmet Akif öyle satırlar yazmış ki bugün de nerde durmamız gerektiğini, nasıl bir vatandaş olmamız gerektiğini de dizelerin satır aralarında bulabiliyoruz.”

Denizlili İş İnsanlarına PAÜ’ye Katkılarından Dolayı Plaket Takdim Edildi.

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