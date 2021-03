İstiklal Marşı’nı Ezbere Okuma Yarışması il finali yapıldı

Özgürlük, bağımsızlık ve Milli Mücadelenin en önemli belgelerinden biri olan İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü olması dolayısıyla 2021 yılı İstiklal Marşı Yılı olarak kabul edildi.

Devletimizin marşının kabül edildiği 12 Mart tarihi olan “İstiklal Marşı’nın kabulünü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma" günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen İstiklal Marşını Ezbere Okuma yarışması il finalleri yapıldı. Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen İstiklal Marşını ezbere okuma yarışması Bereketli İmam Hatip Ortaokulu Salonunda gerçekleştirildi. Denizli genelindeki tüm resmi ve özel ortaokullarda yapılan yarışmanın ilk etabına her okulda birincilik için yarışmalar düzenlendi. İlçe finalleri ile devam eden yarışmaların son etabı il finali olarak yapıldı. Her bir öğrenci İstiklal Marşını manevi duygular içerisinde kimi zaman göz yaşları kimi zaman ise gururla okudu. Yarışmaya katılan tüm öğrencilere Mehmet Akif Ersoy’un Genç Safahat adlı eseri verildi. İl finalinde dereceye giren öğrenciler: 1. Buldan Dört Eylül Fehmi Mehmet Şükriye Erensoy Ortaokulu öğrencisi Simay Peköz, 2.Çal Şehit Ramazan Us İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ayşe Tosun, 3.Güney Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hasan Basri Sabaz oldu. Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri; 12 Mart Cuma Günü yapılacak olan Mehmet Akif Ersoy’u Anma ve İstiklal Marşımızın Kabulünün 100.yıl dönümü il programında verileceği belirtildi.