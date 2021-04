İstiklal Marşı kabulünün 100. yılında ’41 Mısra 41 Fidan’

Denizli’de Buldan Gülalan Özer Vural İlk ve Ortaokul öğrencileri, İstiklal Marşı kabulünün 100. Yıl etkinlikleri kapsamında “41 Mısra 41 Fidan” etkinliğinde fidan diktiler.

Buldan Gülalan Özer Vural İlk ve Ortaokul öğrencileri anlamlı bir etkinlikle İstiklal Marşı kabulünün 100. Yıl etkinlikleri kapsamında “41 Mısra 41 Fidan” etkinliğinde İstiklal Marşının her bir mısrası için bir fidan diktiler. Gülalan Mahallesi mezarlık yolunun iki tarafına da fidan diken öğrenciler her fidana İstiklal marşının bir mısrasını da asarak etkinliği daha anlamlı hale getirdiler. Etkinliğe gönüllü öğrencilerle birlikte okul müdürü Fatih Güler ve gönüllü öğretmenler katılırken, Güler; “Bu anlamlı etkinliğin amacı kahramanlık destanımız olan İstiklal Marşımızın kabulünün yüzüncü yılını kutlamak, bu anlamlı dizeleri unutmamak ve unutturmamaktır. Her bir mısra için bir fidan diktik. Bu anlamda etkinliğimize 41 Mısra 41 Fidan adını verdik. Temenni ediyorum ki bu etkinlikle İstiklal Marşımızın önemi ve manası daha iyi anlaşılır” dedi.