İşletmelerin rekabet gücünü artıran Maxijett 333 bininci dağıtımı yaptı

Denizlili bilgisayar mühendisi Ramazan Varlıklı’nın gelişen elektronik ticaret sektörünün artan teslimat sorununu ve firmaların rekabet gücünü artırmak için kurduğu Maxijett, kısa sürede 333 bininci teslimatını yapmayı başardı. Maxijett ailesi kısa sürede yakalanan dağıtım başarısını hep birlikte kutladı.

Koronavirüs pandemisiyle birlikte elektronik ticaretin yaygınlaşması ve satın alınan malların tesliminin satıcılar için büyük bir sorun olarak ortaya çıkmasının yola çıkan bilgisayar mühendisi Ramazan Varlıklı’nın teslimat süreçlerinin iyileştirmesi, teslimat ve kuryelerin takip edebilmesini sağlamak amacıyla geliştirdiği Maxijett yazılı önemli bir başarıya imza attı. Anlık veya gün içinde dağıtım yapmak isteyen firmalara hitap eden bir yapıya kavuşan Maxijett, firmaların yüksek kurye ve ekipmanlarının maliyeti, kurye izlenebilirliğinin düşük olması, yoğun saatlerde farklı lokasyonlardan gelen sipariş taleplerine cevap verilememesi, siparişler her saat homojen bir şekilde gelmediği için kuryenin verimli olarak kullanılamaması ve haliyle paket başına düşen maliyetin yükselmesi gibi temel problemlerine çözüm getirdi.

Sağladığı birçok avantaj ile Denizlili firmaların tercihi haline gelen Maxijett, projenin hayata geçmesinin ardından 333 bininci dağıtımını yaparak yakalanması zor bir başarıya imza attı. Maxijett ailesi, kısa sürede yakalanan dağıtım başarısını sahada görev yapan kuryeden yazılım ve yönetime kadar tüm ekibin bir araya geldiği renkli bir etkinlikle kutladı.

Maxijett’in yoluna emin adımlarla devam etiğini belirten Maxijett’in kurucusu Ramazan Varlıklı, “Şu anda gelinen noktada 160 restoranımızla iş yapıyoruz. Her gün 1300 yemek dağıtımı yapıyoruz. Denizli’de Haziran ayına kadar 200 restoranda ve 2500 siparişe ulaşmayı hedefliyoruz. Bu demektir yılık 75 bin yemek dağıtımı söz konusu oluyor. Bizi bu durum Denizli’nin en büyük yemek dağıtım yeri haline getiriyor. Bundan sonraki planımız ise bayilik olarak belirledik. Bayilikler açarak bu hizmetimizi tüm ülkeye yaymak istiyoruz. Bizim kurye sistemi ile bir bayi, o şehrin tamamında bulunan restoranları yönetebiliyor. 200 restoran, 100-120 kurye, günde 2 bin 500 sipariş geliştirdiğimiz yazılım sayesinde, oturduğu ekrandan tüm kuryeleri takip edebiliyor. Kuryelerin raporlarını alıyor ve finans muhasebesini üretiyor. Bizler bayilere motorları biz kiralık olarak gönderiyoruz. Bayiler motor bakımları ile de uğraşmıyor ve biz bunlara yardımcı oluyoruz” dedi.

Denizli’den başlayan yolculuğu ülke geneline yaymak istediklerinin altını çizen Varlıklı, kurdukları sistem ve bayilik ağıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Bayilerin tek işi kurye organize etmek ve restoranlar ile bunların arasındaki ilişkiyi sağlamak gibi çok kolay bir hale getiriyoruz. Şu anda Türkiye genelinde kurye yönetimi çok zor. Tabi bunun en büyük nedeni ise kuryeye düzgün bir çalışma ortamı verilmemesinden kaynaklanıyor. Bunları çözdükten sonra yönetimi çok kolaylaşıyor. Bizler bayilere böyle bir kazanç sağlamış oluyoruz. Bizler, bir şehirde en büyük sıcak yemek dağıtımı organizasyonu kurma şansı veriyoruz. Bir restoran Maxijett ile çalışmadığı taktirde kurye almak zorunda, kurye maaşı, motor bakım ve yakıt maliyeti gibi durumları karşılaması gerekiyor. Restoranlar ise bu gibi ve buna benzer sorunlarla uğraşması çok zor. Bizlerle çalıştıktan sonra paket başına taksimetre ücretimiz var. Sadece butona basıyor ve ücret yansıyor. Sabah saat 09.00 ile gece saat 03.00 arasında çalışmamız oluyor”