İŞKUR’dan kadınlara online eğitim
DENİZLİ İŞKUR’DA KADIN KONUK EVLERİ’NDE HİZMET ALAN KADINLARA YÖNELİK ONLİNE EĞİTİM DÜZENLENDİ.
ŞKUR Denizli İl Müdürlüğü, Kadın Konuk Evlerinden hizmet alan kadınlara yönelik online eğitim düzenledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde Denizli kadın konuk evlerinde hizmet alan 23 kadına iş kulübü eğitimi düzenlendi. Denizli İŞKUR İş Kulübü liderlerince online olarak gerçekleştirilen eğitime, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Hizmetleri Daire Başkanlığı personeli de katılım sağladı.
Kadınların iş arama becerilerinin geliştirilmesine yönelik yapılan iş kulübü eğitiminde, işgücü piyasası ve işveren beklentileri, mesleki eğitim, işbaşı eğitim programı ve toplum yararına programlarla birlikte; “İş arama kanalları, özgeçmiş hazırlama, telefon görüşmeleri, mülakat teknikleri, beden dili ve iletişim” konularına yer verildi.
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