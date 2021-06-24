İşitme ve görme engelli olan 63 yaşındaki kadın için arama çalışmaları başlatıldı

Denizli’nin Tavas ilçesinde dün öğle saatlerinden bu yana kendisinden haber alınamayan işitme ve görme engelli olduğu öğrenilen 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü için arama çalışması başlatıldı.

Olay, Tavas ilçesi Kozlar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 63 yaşındaki Cennet Hıraözlü’nün yüzde 60 işitme ve görme engelli olduğu öğrenildi. Dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra geri dönmeyen Hıraözlü’nün yakınları jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Haber alamayan yakınları, Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığında bulunan komandolar da arama çalışmalarına katıldı. Vatandaşların yardımıyla birlikte arama çalışmalarında Hıraözlü’nün en son görüldüğü yer ve çevresinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Öte yandan, jandarma ekipleri kadavra köpekleri ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile arama çalışmalarının devam ettiği ancak Hıraözlü’ye ulaşılamadığı bildirildi.